Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 11:55
11:54
Политика
Политолог Кедми: позиция Европы по «Северному потоку — 2» не поменяется из-за Украины
11:51
Политика
Замглавы МИД Польши допустил обращение Варшавы к НАТО из-за миграционного кризиса
11:49
Политика
Захарова посоветовала Порошенко молчать про «адские санкции» против Белоруссии
11:45
Политика
Кабмин Литвы одобрил введение чрезвычайного положения на границе с Белоруссией
11:45
Спорт
Полузащитник сборной Аргентины Медина может перейти в «Зенит»
11:44
Происшествия
Погибшего во время спецоперации в Петербурге сотрудника СОБР наградят за мужество
11:44
Шоу-бизнес
Нина Буденная опровергла слова Татьяны Васильевой о любовной связи с Михаилом Державиным
11:43
Происшествия
В Саратове задержали депутата Бондаренко за хулиганство на избирательном участке 19 сентября
11:39
Общество
Коронавирус выявили у 39 160 человек в России за сутки
11:37
Политика
Самарские власти устанавливают причины блокировки Instagram-аккаунта губернатора Азарова
Все новости

Адвокат Зорин: «Интернет-пользователи против запрета для СМИ писать национальность преступника»
Общество
Адвокат Зорин: «Интернет-пользователи против запрета для СМИ писать национальность преступника»
личный архив Александра Зорина  / 

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Внезапно возникший заочный диалог между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главредом телеканала RТ Маргаритой Симоньян о том, стоит ли средствам массовой информации упоминать национальность преступника, породил обширную общественную дискуссию.

Как юрист я напоминаю, что ст.3 Закона РФ от 27.12.1991 N2124-1 «О средствах массовой информации» говорит о недопустимости цезуры. Требование от редакции СМИ со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно — наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей не допускается.

Некоторые «горячие головы» из числа новичков Госдумы РФ запустили посыл о законодательной инициативе официально запретить СМИ упоминать национальную принадлежность человека, совершившего преступление. Однако я запустил на платформе «Живого журнала» голосование, в котором за короткое время приняли участие 137 человек с результатом 21 (15,3%) за и 116 (84,7%) против. При этом интерес к голосованию (просмотры) проявило 1857 аккаунтов. Соответственно, приходим к выводу, что интернет-пользователи против запрета для СМИ указывать национальность правонарушителя.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Адвокат Зорин: «Интернет-пользователи против запрета для СМИ писать национальность преступника»
сми цензура александр зорин
Комментировать