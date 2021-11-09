Адвокат Зорин: «Интернет-пользователи против запрета для СМИ писать национальность преступника»

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Внезапно возникший заочный диалог между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и главредом телеканала RТ Маргаритой Симоньян о том, стоит ли средствам массовой информации упоминать национальность преступника, породил обширную общественную дискуссию.

Как юрист я напоминаю, что ст.3 Закона РФ от 27.12.1991 N2124-1 «О средствах массовой информации» говорит о недопустимости цезуры. Требование от редакции СМИ со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно — наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей не допускается.

Некоторые «горячие головы» из числа новичков Госдумы РФ запустили посыл о законодательной инициативе официально запретить СМИ упоминать национальную принадлежность человека, совершившего преступление. Однако я запустил на платформе «Живого журнала» голосование, в котором за короткое время приняли участие 137 человек с результатом 21 (15,3%) за и 116 (84,7%) против. При этом интерес к голосованию (просмотры) проявило 1857 аккаунтов. Соответственно, приходим к выводу, что интернет-пользователи против запрета для СМИ указывать национальность правонарушителя.