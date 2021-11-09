Польский премьер Моравецкий призвал защитить государственную границу от беженцев

Варшава, 9 ноября. Защита государственной границы во время угрозы является абсолютно естественной. Такое заявление опубликовал в Facebook премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский премьер высказался о провокации на границе с Белоруссией. В своем комментарии он указал на необходимость борьбы за безопасность страны вне зависимости от политических убеждений и призвал защитить государственную границу от беженцев.

«Граница польского государства — это не просто линия на карте. За нее проливалась кровь поколения поляков. Эта граница священна. Перед лицом угрозы защита границы должна быть чем-то абсолютно естественным и основываться на консенсусе всех политических сил», — говорится в Facebook польского премьера.

Ранее стало известно, что мигранты прорвались на территорию Польши. При пересечении границы люди скандировали «German! German! German!». Официальная Варшава заявила о стремлении Минска довести ситуацию до серьезных последствий, сообщает НСН.