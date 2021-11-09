Le Figaro: Макрон сумел объединить Европу только благодаря пандемии

Париж, 9 ноября. Президент Франции Эммануэль Макрон за время своего правления смог реализовать только одну задачу, и то благодаря пандемии коронавируса. Таким мнением поделился обозреватель французского издания Le Figaro Николя Бавере.

В своем материале под названием «Дипломатия Макрона, пять лет одиночества» автор напомнил о четырех приоритетах, которые поставил перед собой действующий лидер после победы на выборах: усиление зоны евро и европейского суверенитета после процедуры Brexit благодаря сотрудничеству с ФРГ; утверждение Франции как силы равновесия на фоне роста антагонизма между Соединенными Штатами и КНР, роль посредника с государствами вроде России и Ирана, переформирование отношений с африканскими странами; установление личных отношений с сильными президентами; защита многостороннего подхода.

Обозреватель Le Figaro обратил внимание, что из всех поставленных задач Макрон сумел добиться успеха только в одном направлении — в объединении Европы. Однако в большей степени это обусловлено пандемией коронавируса.

UN Photo / Rick Bajornas

Изначально инициативы французского лидера нарвались на твердое неприятие канцлера Германии Ангелы Меркель, однако ситуация поменялась благодаря санитарному кризису. Центробанк Европы занялся рефинансированием государств и финансовых предприятий, а страны начали вместе закупать вакцины. Только после этого европейская политика обрела свою суть.

Кроме того, Николя Бавере отметил, что нарушение миропорядка во многом обусловлено и действиями самого Макрона. Он принимает решения в одностороннем порядке и поступает с европейскими союзниками так, как Вашингтон относится к своим партнерам.

Как стало известно ранее, Макрон обратился в полицию из-за преследования папарацци. По его словам, один из журналистов посягал на частную жизнь.

Плюс ко всему президент Франции заявлял, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия, передает НСН.