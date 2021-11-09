Немецкое издание преждевременно пугает читателей возвращением Дональда Трампа

Президент Джо Байден действительно утратил доверие большинства американцев. Но вряд ли Дональду Трампу позволят второй раз занять пост президента США. Об этом ФАН рассказали политологи Алексей Мухин и Евгений Федоров, комментируя статью журнала Der Spiegel.

Ранее немецкое издание сообщило, что 51% американцев не желает видеть Джо Байдена на втором сроке президентства, а «самый опасный в мире пенсионер» готовится к своему возвращению. По словам авторов публикации, сторонники Дональда Трампа требуют изменить избирательное законодательство, чтобы приблизить победу.

Политический деятель Евгений Федоров напомнил, что политика США — это «стравливание и контроль». Он пояснил, что могущественным финансовым кругам Америки действительно уже не нужен Байден, но, вероятно, их не устроит и Трамп.

«Надо понимать, как устроена система управления в США. Решение о том, кто будет представлять перед народом власть, принимают олигархи: Морганы, Рокфеллеры и другие. Именно они являются реальной силой. Вся собственность этих родов вместе с активами, машиной пропаганды и избирательной системой передается по наследству. Избиратели голосуют за того, в кого вложили больше денег», — сказал аналитик.

По мнению собеседника ФАН, именно потому, что финансовые воротилы решили менять внутреннюю и внешнюю политику Америки, там были запущены разрушительные процессы: война с памятниками и угнетение белого населения США с помощью движения BLM.

«Патриотизм в США отходит в прошлое. Тех, кто поднимал на лужайке перед своим домом по утрам американский флаг, сменяют мигранты, которым все равно, какую роль играет их новая страна в мире и куда она идет. Байден сам признал, что курс мирового контроля, которого придерживался Вашингтон более 30 лет, устарел. США больше не могут претендовать на роль гегемона, поэтому американцы разжигают конфликты по всему миру, чтобы выступать арбитрами. Это даст им возможность жить почти так же, как они жили до этого», — добавил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

Федоров предположил, что от Байдена, как от не оправдавшего надежд работника, влиятельные американские круги с большой вероятностью откажутся. По соображениям политолога, он был удобен тем, что в силу своего возраста и проблем со здоровьем не имел инициатив, однако быстро исчерпал себя. Аналитик добавил, что у Трампа, несмотря на годы, много энергии и он будет вновь бороться за лидерство Америки, поэтому олигархи США вряд ли допустят его до выборов.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что попытка Дональда Трампа вновь сесть в кресло президента США может закончиться настоящей гражданской войной.

«Я боюсь, это может закончиться глобальным конфликтом, который Америка может и не вынести. Достаточно вспомнить, как проходили выборы в 2016 году. Во время кампании был совершен надлом в статической системе штатов. Если Трамп решит баллотироваться, а это вполне вероятно, демократы сделают все, чтобы он не пришел к власти, Соединенные Штаты ждут потрясения», — пояснил публицист.

Политолог напомнил, что выборы президента в США должны состояться в 2024 году. Он добавил, что на предварительных выборах от республиканцев с большой вероятностью пройдет Дональд Трамп, хотя консерваторы могут преподнести всем «сюрприз» и, помимо Трампа, в качестве альтернативы выставить еще какого-нибудь сильного политика. Мухин заметил, что Джо Байден действительно разочаровал всех, включая многих своих избирателей: более половины американцев больше не хочет его видеть президентом США.

Ранее ФАН рассказал, насколько экоактивисты в Глазго оторваны от реальности. Митинги против рыбной промышленности в Глазго подразумевают возможное рождение в будущем движения за отказ не только от мяса и рыбы, но и от употребления в пищу растений.