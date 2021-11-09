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Политолог Иванов объяснил, за что можно поблагодарить Джо Байдена
Политика
Политолог Иванов объяснил, за что можно поблагодарить Джо Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президент США Джо Байден отказался от принципа «Америка на первом месте» из-за того, что прекрасно понимает — Штаты перестают быть единственной сверхдержавой. Такую мысль высказал ФАН политолог Андрей Иванов, комментируя слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Байден в принципиальной манере отошел от политики президента Дональда Трампа и ее основной идеи «America first».

По мнению политолога, США стараются активно договариваться с участниками международных процессов, поскольку концентрация на национальных интересах вопреки союзническим обязательствам в нынешних условиях лишь усугубит положение страны.

«Надо признать, что администрация Байдена хорошо понимает суть происходящих в мире процессов. Америке сегодня важно договариваться с другими участниками международного процесса, а не пытаться быть первой. Собственно, это понимал и Трамп. Политика предыдущего президента США была направлена на это. В частности, попытка провести реиндустриализацию в Штатах. Понятно, что Байден должен заслуги Трампа отрицать. Но фактически он продолжает ту же линию», — пояснил политолог.

Однако он отметил, что в стране все равно остаются силы, которые поддерживают идею о сверхдержавности и превосходстве США. 

«Главное в этом вопросе то, что все равно остаются силы, которые нацелены на идею возвеличивания Америки, а значит — на конфронтацию со всем остальным миром. Усмирение этих сил в пользу конструктивного решения проблем и есть самая актуальная задача Байдена. Но от реальности никуда нельзя уйти — ее надо принять. Америка перестает быть единственной сверхдержавой. Все больше людей на планете понимают ценность многообразия. Фактически Байден лишь констатирует очевидное. Но и за это его стоит поблагодарить», — подчеркнул Иванов.

Однако читатели Wall Street Journal выразили сомнения в том, что Байден имеет необходимые для президента компетенции. В комментариях к призыву сенатора Тома Коттона «взяться за Россию» они усомнились в такой возможности.

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