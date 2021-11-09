Захарова ответила на выпад МИД Украины о проведении встречи в «нормандском формате»

Москва, 9 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на выпад министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о проведении заседания в «нормандском формате».

Глава украинского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что российская сторона «тормозит» подготовку переговоров в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чем договаривались ранее в ходе саммитов в «нормандском формате», и тогда появится повод обсудить и новую встречу», — отметила Захарова в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил проведение встречи в «нормандском формате» 11 ноября. По его словам, показушные выступления Москве не нужны.