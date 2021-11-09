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Позолоченные сладости стоимостью 584 евро за килограмм приготовили в Индии
Общество

Известный индийский производитель сладостей премиум-класса представил уникальный деликатес — конфеты, выполненные из ингредиентов, привезенных со всех концов света. Чернику закупили в США, орехи макадамия — в Южной Африке и Австралии, а фундук — в Европе. Покрыт экзотический десерт уникальным пищевым золотом высшей пробы.

«Лучшие сушеные фрукты со всего мира смешаны воедино, а затем украшены золотом со всеми предосторожностями. Обычно индийские сладости готовятся примерно 4,5 часа. А этим требуется в 2,5 раза больше времени — 12-14 часов. А потом их еще и упаковывают в «сундук с сокровищами», — рассказал сотрудник магазина Шриджит Гупта.

Размер одной конфетки — 2,5 сантиметра. Помимо редких ингредиентов и золотого покрытия, сладости упакованы в красивую деревянную упаковку.

«По сравнению с другими десертами эти конфеты совсем не дешевые. Но мне кажется, что они стоят своей цены. Ведь это всего 584 евро за килограмм экзотических сладостей, полностью покрытых золотом, с сушеными фруктами со всех концов света внутри. По-настоящему круто такое встретить», — поделился впечатлениями один из покупателей.

Дорогое угощение представили на знаменитом индийском фестивале огней Дивали. Несмотря на высокую цену, конфеты быстро нашли своих покупателей. По словам производителя, десертом уже заинтересовались сладкоежки США, Великобритании, Ближнего Востока, Дубая и Южной Африки.

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индия еда культура общество десерты
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