Политолог Жаров: «Чем громче Киев обвиняет «Газпром», тем жестче будут условия транзита газа»

Чем больше обвинений будет звучать со стороны Украины в адрес РФ, тем больше вероятность, что Киев поставят в жесткие условия по газовым контрактам. Такую мысль в беседе с ФАН высказал политолог Максим Жаров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на встрече «Open Zakarpattia 2021. Форум развития», обвинил Россию в намеренном ограничении экспорта газа в ЕС. Как высказался украинский чиновник, Россия специально создает энергетический кризис в Европе, чтобы оправдать запуск «Северного потока — 2». По мнению политолога, такими высказываниями Украина, которая не имеет никакого отношения к сертификации «СП-2», пытается встроиться в этот процесс.

«Киев пытается встроиться в процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2». Поскольку официально в этот процесс Украину никто не включает, приходится отрабатывать эту тему путем словесных интервенций», — сказал Жаров.

Он также отметил, что подобные «словесные интервенции» могут выйти Киеву боком, поскольку впереди — перезаключение газовых контрактов.

«Чем громче Украина будет обвинять «Газпром» в создании энергокризиса, который европейцы создали себе сами, изменив правила ценообразования на своем рынке, тем жестче будут условия для Украины, на которых Россия может согласиться с перезаключением контракта на транзит газа в Европу», — убежден политолог.

Тем временем заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами сообщил, что «Северный поток — 2» полностью готов к работе. Оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG ожидает лишь окончания сертификации газопровода. Помимо уже предоставленных бумаг о техническом соответствии нормам компания должна зарегистрироваться как независимая организация. Окончательное решение по сертификации ожидается в январе 2022 года.