Автоэксперт Холодов о подводных камнях отмены техосмотра: «Ложь, наглая ложь и статистика»

Автоэксперт Александр Холодов в авторской колонке для ФАН продолжает разбирать предложение отменить в России обязательный техосмотр для личного легкового автотранспорта и мототранспорта. Напоминаем, мнение колумниста по этому вопросу является его личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Ложь, наглая ложь и статистика. Колонка Александра Холодова

Давайте поговорим о статистике ДТП в нашей стране из-за неисправности транспортных средств. Есть крылатое английское выражение, которое, как считается, пошло от Марка Твена:

«Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».

Поговорка про ложь и статистику тут работает в полной мере. Это тот случай, когда данные статистики, на мой взгляд, не значат вообще ничего. Считаю, что с таким же успехом можно подбрасывать кости и смотреть, какие цифры выпадают — информативность будет примерно такой же. Объясню, почему я придерживаюсь такой точки зрения.

Статистика по ДТП, в том числе связанных с техническим состоянием автомобиля, которую публикует ГИБДД, — это только статистика с пострадавшими. Даже все европротоколы, когда происшествие оформляется, но нет пострадавших, в эту статистику не попадает. То есть в ГАИ свой учет ведут, но, когда публикуют данные, такие ДТП не учитывают.

Мы с вами можем представить, какое количество ДТП ежедневно у нас происходит. Но мы даже приблизительно не можем предположить, на какое количество всех аварий повлияло или не повлияло техническое состояние автомобиля, если там не было погибших или тяжело пострадавших. То есть мы уже понимаем, что имеем по этому показателю совершенно необъективную картину. При этом даже непонятно, занижен или завышен процент таких аварий. Остается только гадать…

Но это еще полбеды. Дальше — интереснее. У нас нередко получается так, что, даже если было ДТП с погибшими или пострадавшими, экспертиза техсостояния автомобиля делается далеко не всегда. Бывают случаи, когда и так все очевидно: например, виноват пьяный водитель. Тут уже неважно — исправная у него машина или нет, с высокой долей вероятности экспертизу техсостояния авто делать не будут. А если вред здоровью легкий или даже средний — это вообще административное дело, и тут тоже с огромной долей вероятности никто экспертизу делать не будет.

Чтобы такую экспертизу все-таки провели, должен быть тяжкий вред здоровью или смерть, а при расследовании должно быть серьезное подозрение, что причиной ДТП стала именно неисправность автомобиля.

При этом если адвокат общается с человеком, спровоцировавшим аварию, он, скорее всего, посоветует не говорить о неисправности машины, хотя кажется, что такой факт снимает ответственность с водителя. На самом деле это не так, никакую вину неисправность автомобиля не снимает: по правилам, водитель должен контролировать техническое состояние своего транспортного средства, в том числе во время движения.

Федеральное агентство новостей /

Так что в подобной ситуации с достаточной долей вероятности сам водитель не будет настаивать на экспертизе техсостояния своего автомобиля, а следствие назначит эту процедуру, только если будут серьезные подозрения, что именно неисправность авто могла стать причиной аварии.

То есть для того, чтобы такая экспертиза была проведена, нужно, чтобы сошлись несколько факторов. Нужно, чтобы было ДТП с пострадавшим; чтобы был тяжкий вред здоровью или смерть; наличествовало подозрение, что причина аварии — техническая неисправность автомобиля; и, наконец, чтобы следствие такую экспертизу назначило.

Кажется, это должны быть единичные случаи. Но по статистике мы видим огромное число ДТП из-за технической неисправности.

Вопрос: почему? Есть и другая сторона медали. Инспектор, оформляя ДТП, часто пишет: «Сопутствующие условия — техническая неисправность автомобиля». Например, тонированное стекло, трещина на лобовом стекле (а в пострадавший автомобиль въехали сзади) и так далее. Складывается ситуация, когда практически в каждой аварии инспектор может ставить галочку о «сопутствующих условиях» в виде технического состояния. То есть что получается: статистика у нас абсолютно не отражает, сколько ДТП происходит по причине неисправности транспортных средств. И, на мой взгляд, этот показатель может зависеть от того, как будут оформляться ДТП. Если понадобится, чтобы этот показатель вырос, можно потребовать от инспекторов тщательнее обследовать автомобили. Если нужно, чтобы снизился, — это тоже вполне регулируемо, достаточно «пожелания» ускорить процесс оформления ДТП. Так что, на мой взгляд, эта статистика мало что отражает.

Не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра

Еще один интересный аспект, а точнее — еще один подводный камень: с 1 марта 2022 года должен вступить в силу закон о штрафе в 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра. Если вспомнить, что с лета не требуется проходить ТО при покупке ОСАГО, можно предположить, что значительная часть автомобилистов, понадеявшись на русский авось, решила оставить техосмотр на последний день. Ну действительно: зачем проходить техосмотр летом, если можно отложить это на полгода? И если сейчас не отменить техосмотр для физлиц, то в январе-феврале все массово, извините, ломанутся этот техосмотр проходить. Если учесть, что многие привыкли бумажки ТО покупать, станций нормальных почти нет, а есть какие-то передвижные пункты, то с высокой долей вероятности можно предположить, что система просто не справится.

Что-то с этой системой, естественно, надо делать. Вот и решили пойти по самому простому пути: взять все и отменить, учитывая, что времени до февраля осталось мало. В любом случае я уверен, что решение будет принято, а дальше — будем смотреть. Если обязательный техосмотр все-таки придется возвращать, то делать это будут постепенно, с учетом данных статистики. А о своем отношении к этой статистике я уже сказал выше.