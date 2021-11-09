Сотрудники ГИБДД спасли семью с детьми от пожара под Красноярском

Красноярск, 9 ноября. Автоинспекторы увидели густой дым над домом в деревне Бугачево. Правоохранители помогли выйти из жилища трем взрослым и двум детям.

Два сотрудника ГИБДД оказались на месте происшествия во время патрулирования. Оказалось, что загорелась хозяйственная постройка, расположенная рядом с жилым домом. Тогда полицейские начали стучать в окна, чтобы разбудить жильцов. После этого они помогли пострадавшим собраться и выйти из дома.

Для того, чтобы не загорелись стоящие во дворе грузовой и легковой автомобили, инспекторы вытолкали их на безопасное расстояние. Вскоре к горящему зданию приехали сотрудники красноярского МЧС, которые потушили пожар. В результате происшествия была спасена семья из пяти человек.

Ранее трое жителей Сергиево-Посадского городского округа заблудились в лесу во время поисков собаки. Спасатели помогли им выйти к населенному пункту, сообщало РИАМО.