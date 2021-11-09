Курс доллара остается стабильным на открытии торгов

Москва, 9 ноября. Котировки доллара остаются на уровне закрытия предыдущих торгов на Московской бирже. Европейская валюта демонстрирует постепенное укрепление по отношению к рублю.

После открытия торгов курс доллара составил 71,2 рубля за валютную единицу. Мировая резервная валюта сохраняет стабильность, трейдеры ожидают проявления дальнейших тенденций. Такие данные предоставляет торговая площадка.

Евро укрепилось на 20 копеек. Биржевой курс составляет 82,63 рубля. Такую динамику ранее прогнозировал глава управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Эксперт утверждает, что рубль сохраняет позиции наиболее крепкой валюты из развивающихся рынков. По его словам, наиболее серьезной угрозой для российской валюты остается инфляция.