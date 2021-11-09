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Опубликован финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 09:48
Общество
Опубликован финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»
Кадр из фильма «Охотники за привидениями: наследники»

Лос-Анджелес, 9 ноября. Финальный трейлер ленты «Охотники за привидениями: Наследники», которая перезапустит знаменитую франшизу, появился в Сети. Ролик опубликовали на YouTube-канале Ghostbusters.

В новом трейлере снова показали главных героев кинокартины, а также знаменитый автомобиль охотников за привидениями Ecto-1. На кадрах можно увидеть привидений, известных по старым фильмам серии, например, Лизуна и Зефирного человека.

По сюжету ленты мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, получает ферму в наследство от отца, которого она не знала. Дети хотят раскопать больше информации про деда и обнаруживают автомобиль охотников, а также другие интересные вещи. Мировая премьера ленты «Охотники за привидениями: Наследники» запланирована на 19 ноября, в России же фильм должен выйти 2 декабря.

Еще один трейлер грядущей ленты появился в Сети летом. В нем показали, как один из детей находит ловушку для привидений.

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фильм трейлер охотники за привидениями
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