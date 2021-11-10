Юрист Соловьев: «Зеленский предал память предков словами о «вине» СССР за освобождение Киева»

Киев освобождала вся великая страна: все ее народы, воины и труженики тыла, партизаны и подпольщики. Все, кто единым фронтом встали против фашизма. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев.

Так он прокомментировал заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что СССР «неправильно» освобождал Киев от нацистов. По словам украинского лидера, в контрнаступлении Красной армии участвовали сотни человек, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Как утверждает Зеленский, их «бросили на верную смерть», причем даже не поставив на воинский учет — якобы для того, чтобы скрыть истинные потери.

«Налицо деградация господина Зеленского как человека, потомка воинов-освободителей и эволюция как националиста и лукавого интерпретатора истории. Подача материала в исполнении господина Зеленского — пример для украинской пропаганды, как надо переиначивать исторические события так, чтобы подвиг одних стал их позором, а предательство и трусость других — важной вехой в развитии украинской государственности. И здесь Зеленский как раз и задает вектор, показывает, как надо работать в дальнейшем: советские военачальники — безжалостные и жестокие вурдалаки, которые намеренно уничтожили сотни тысяч украинцев, бросив их на верную смерть, а тем, ясное дело, ничего не оставалось, как эту мученическую смерть принять», — рассказал собеседник агентства.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Соловьев отмечает, что Зеленский молчит о многих достижениях советского командования. К примеру, о том, что удалось добиться сосредоточения плотности артиллерийского огня в 300 стволов на 1 км фронта.

«Кроме того, массовый героизм советских воинов был проявлен при наступлении с Букринского и Лютежского плацдармов, а первым к центру Киева прорвалось разведывательное подразделение под командованием уроженца Киевского района старшины Никифора Шолуденко, ставшего впоследствии Героем Советского Союза», — объяснил юрист.

Иван Соловьев напомнил, что при отступлении немцы полностью уничтожили не только промышленные и гражданские объекты, но и храмы. Несмотря на все потерли, население Киева радостно встречало советских бойцов на улицах города.

«Именно этого, как огня, боятся сегодня на Украине — понимания того, что Киев освобождала вся великая страна: все ее народы, воины и труженики тыла, партизаны и подпольщики. Все, кто единым фронтом встали против фашизма. Сегодня это выгодно забыть, стереть из людской памяти, не дать подрастающему поколению получить правдивую историческую информацию. Не чем иным, как предательством памяти своих предков, это не назовешь», — резюмировал собеседник Федерального агентства новостей.

Ранее член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди раскритиковала заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы «неправильном» освобождении Киева от немецко-фашистских захватчиков в ноябре 1943 года.