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Специалисты НПО «Прибор» ведут работы по воссозданию снарядов калибра 45 мм

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 09:29
Армия
Специалисты НПО «Прибор» ведут работы по воссозданию снарядов калибра 45 мм
Федеральное агентство новостей  /  Макеева Наталья

Москва, 9 ноября. Боеприпасы калибра 45 мм хотят воссоздать в России на предприятии НПО «Прибор» в Москве.

В Советском Союзе боеприпасы калибра 45-мм создавались под артиллерийские орудия, однако позже их вытеснили 30 мм образцы. В настоящее время в российской армии применяются боеприпасы калибра 30 и 57 мм, тогда как на Западе распространен вариант — 40 мм.

На столичном заводе «Прибор» решили вернуться к производству снарядов калибра 45 мм, особенностью которых станет возможность управляемого дистанционного подрыва. Ожидается, что они будут создаваться для автоматических пушек и перспективного гранатомета, который разрабатывается на основе «Балкана».

Благодаря использованию снарядов 45-мм автоматические пушки смогут поражать как вражеские БПЛА, так и легкобронированную технику.

В «Росатоме» ранее сообщили о намерении разработать снаряд, который способен взрывать беспилотники, а также авиабомбы.

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оружие калибр 45 мм
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