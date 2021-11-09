Как решить транспортные проблемы Санкт-Петербурга, обсудят в медиацентре «Патриот»

Петербург нуждается в срочном развитии транспортной инфраструктуры и эффективном обустройстве существующей, иначе город задохнется в автомобильных пробках. Решить эту проблему призвано создание в Петербурге 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ), включая проекты в Старой Деревне, в районе станций метро «Гражданский проспект» и «Улица Дыбенко». ТПУ запланированы при существующих станциях метро, а также при проектируемых, а со временем будут объединены в общую сеть. В состав ТПУ войдут также коммерческие и общественно-деловые площадки, медицинские, досуговые и культурные центры, гостиницы, спортивные и прочие объекты.

Еще один ожидаемый глобальный инфраструктурный проект: комплексное развитие территории бывшей строительной площадки «Горская» на берегу Финского залива, которая использовалась при сооружении комплекса защитных сооружений (КЗС). Здесь располагались бетонный завод, база сборного железобетона, арматурное хозяйство и пр. В 2011 году дамбу достроили, а с тех пор территория площадью 150 га заморожена. Участок захламлен, на нем — несколько незаконных свалок, работают несколько производств. При этом, согласно Правилам землепользования и застройки СПб (ПЗЗ), на сегодня это «многофункциональная зона общественно-деловой застройки и объектов водного транспорта».

Решать обе инфраструктурные задачи будет компания «Мегалайн» совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) — дорожные карты по сопровождению этих проектов были подписаны 14 сентября 2021 года, а соглашения о реализации проектов были подписаны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с администрацией города.

Что мешает развитию транспортной инфраструктуры Петербурга? Есть ли в регионе финансовые и строительные ресурсы для решения глобальных логистических проблем? Почему Петербург так сильно отстает от Москвы в развитии?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответят эксперты:

— Скачков Станислав, заместитель руководителя управления перспективных проектов ООО «Мегалайн»;

— Избяков Олег, лидер проекта развития территории «Горская» ООО «Мегалайн»;

— Коломин Александр, лидер проекта создания транспортно-пересадочных узлов ООО «Мегалайн»;

— Акиньшин Кирилл, руководитель отдела оценки и консалтинга ООО «Марис Пропертиз»;

— Шевчук Юрий, эколог, председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест»;

— Краевский Александр, главный архитектор, проектировщик;

— Аминев Алексей, руководитель отдела транспортной безопасности АО «Институт «Стройпроект».

Эфир состоится во вторник, 9 ноября, в 14:00.

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