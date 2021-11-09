Табачные компании Украины проигрывают «войну» сигаретным контрабандистам

Главы четырех крупнейших табачных компаний Украины бьют тревогу — страна стала раем для сигаретных контрабандистов и других изготовителей контрафакта. Доля нелегальных табачных изделий на местном рынке за пять лет выросла в 18 раз — с 1% в 2016-м до 18,1% в 2021-м, достигнув исторического максимума. Этому, как считают эксперты, потворствуют местные власти — они резко повысили акцизы на сигареты и в итоге сами загнали украинских курильщиков в тень, передает корреспондент ФАН из Киева.

Обращаем внимание: мнение киевского корреспондента нашего издания может не совпадать с позицией редакции ФАН. Кроме того, ФАН последовательно выступает за здоровый образ жизни, в том числе — за полный отказ от курения и других видов потребления табачных изделий и их заменителей.

Для обсуждения проблемы в пресс-центре УНИАН в Киеве собрались главы ведущих табачных компаний страны — гендиректор «Филип Моррис Украина» Костас Салварас, гендиректор «ВАТ Украина» Кахабер Бенидзе, гендиректор «JTI Украина» Пол Холловей и глава «Империал Тобакко Украина» Ростислав Чернак. Топ-менеджеры констатировали — страна на глазах становится огромным черным рынком для табачной контрабанды и поддельных сигарет. За последний год доля нелегальных сигарет на местном рынке выросла более чем вдвое — с 3,3 млрд до 7,2 млрд сигарет.

Гендиректор «ВАТ Украина» заявил:

«По нашим данным, доля нелегального рынка сигарет на Украине достигла исторического рекорда и продолжает расти. Огромные убытки от черной табачной продукции несет украинский бюджет — как известно, сегодня 70% цены каждой пачки сигарет составляют налоги и акцизы. Так вот, убытки бюджета Украины от недополученных акцизов на табак в 2021-м составят более 14 млрд гривен (примерно 550 млн долларов. — Прим. ФАН). Эти деньги могли бы пойти на усиление социальной поддержки граждан, развитие инфраструктуры или на поддержку армии. Но вместо этого эти ресурсы будут поддерживать теневую экономику, организованную преступность и коррупцию на Украине. Властям страны нужно срочно активизировать работу полиции и таможни, чтобы бороться с контрабандой и нелегальным производством сигарет».

По мнению Бенидзе, причиной роста черного рынка табака стала и непродуманная политика властей. За последние полтора года они несколько раз повышали акцизы на сигареты. В итоге их рост в четыре-пять раз превзошел инфляцию. Как следствие — многие марки легальных сигарет стали не по карману простым украинцам, и они пошли на черный рынок за более дешевой продукцией. По наблюдениям корреспондента ФАН, пачка сигарет «Уинстон Блэк» в табачных палатках Киева за полтора года подорожала более чем наполовину — ее стоимость выросла с 40 до 65 гривен. Для рядового украинца, привыкшего покупать по пачке сигарет в день, это серьезная сумма. Две тысячи гривен в месяц на табак найдется далеко не у каждого гражданина страны.

«Год назад, когда аналитики JTI начали кампанию по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, его доля составляла 6,9% рынка Украины. А сегодня этот показатель достиг 18,1% — почти 300% роста всего за 12 месяцев!» — заявил Холловей, гендиректор JTI Украина.

По данным исследовательской компании «Kantar Украина», наибольшие объемы нелегальной табачной продукции фиксируются в Одесской и Харьковской областях — там до 13% всего рынка сигарет имеют нелегальное происхождение.

Большие объемы нелегальных сигарет также реализуются в Донецкой (10%), Днепропетровской (8%), Львовской, Хмельницкой и Запорожской областях (по 6%).

Две трети (67%) всех нелегальных сигарет продаются через киоски и небольшие магазины.

При этом эксперты отметили — на Украине параллельно с контрабандой и нелегальным производством сигарет зародился новый рынок — нелегальных альтернативных табачных изделий. В последние месяцы многие крупные легальные производители электронных сигарет почти прекратили поставки на Украину, ведь многим гражданам их изделия не по карману. Зато резко выросли поставки вейпов и электронных сигарет от неизвестных китайских компаний. В основном на Украину их завозят нелегально или полулегально (через посылки).

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После резкого (в 4,2 раза) повышения акцизов на этот вид продукции резко увеличилась контрабанда китайских стиков — факты продаж этой нелегальной продукции зафиксированы почти во всех областях страны.

«Курение само по себе крайне вредно для здоровья, и угроза есть для всех курильщиков. Но когда люди покупают поддельные сигареты, никто даже примерно не знает, из чего их произвели и какой дым в результате вдыхает курильщик, — заявил киевский экономист Борис Кушнирук. — Нужно учесть и то, что период между производством табака и его потреблением может порой составлять два года. Непонятно, в каких условиях все это время хранились и перевозились сигареты. Часто контрабандные сигареты перевозятся в баках для топлива или закапываются в кучи угля в грузовиках. Это в разы усиливает негативный эффект от их употребления. Но беда Украины в том, что легальная продукция становится все менее доступной. И ее вытесняет нелегальная».

Эксперты отметили — соотношение стоимости пачки сигарет к средней зарплате на Украине значительно хуже, чем в Евросоюзе, США и так далее. Украинский курильщик, чтобы заработать на пачку сигарет, должен работать целый час. А американец или европеец — вдвое, а то и втрое меньше.

Напомним, за последние полтора года Верховная рада несколько раз повышала ставки акцизов на табак — в надежде собрать побольше доходов. Но, как всегда, все пошло не по плану — в стране начался резкий спад легального рынка. В итоге государство сильно потеряло в налоговых поступлениях. В 2021-м Украина столкнулась с парадоксальной ситуацией: акциз на сигареты вновь вырос на ежегодные 20%, но, по данным Госказначейства, за первые полгода доходы госбюджета от табачного акциза упали аж на 7,1%, или на 1,65 млрд гривен (более 50 млн долларов).

Для того чтобы хотя бы замедлить рост черного рынка, главы табачных компаний предложили не спешить равнять Украину с Европой в плане акцизов. Табачники считают нереальным достижение Украиной европейского уровня акциза в 90 евро за тысячу сигарет к 2025-му.

«Сейчас акциз на Украине составляет 48,4 евро за тысячу сигарет. Мы предлагаем продлить график повышения акцизов на табачные изделия на пять лет — до 2030 года. С тем расчетом, чтобы ежегодный рост ставок был на уровне 10% вместо нынешних 20%. Это позволит стабилизировать ситуацию на табачном рынке страны, — отметил глава «Империал Тобакко Украина» Ростислав Чернак. — Нужно также заморозить рост акцизов на табачные изделия для электрического нагрева («айкосы») на три года — до 2024-го. Это даст больше времени потребителям, чтобы приспособиться к повышению цен, и лишит нелегальный рынок потенциала для роста».

Но самый большой спад в бюджетных поступлениях Украины будет в следующем году, прогнозируют эксперты. По их оценкам, в 2022-м, если ситуация не изменится, можно ожидать нового рекорда — теневая доля табачного рынка может вырасти до 20-25%. Это значит, прогнозируют аналитики, что на Украине наступит настоящая катастрофа с контрабандой. Страна имеет все шансы превратиться во «второе Косово» (этот край считается «раем» для контрабандистов и наркоторговцев из ЕС), считают они.