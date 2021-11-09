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Россия возобновила чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 09:06
Общество
Россия возобновила чартерные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх
pxhere.com

Москва, 9 ноября. Власти России запустили чартерные рейсы на курорты Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщили в ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Благодаря чартеру путевки в эти города снизились в цене на 20%. Представители туристической сферы подчеркнули, что минимальная стоимость недельных туров на египетские курорты составляет от 15 до 26 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Главное управление здравоохранения республики ранее запустило национальную программу медицинского туризма. Мероприятие получило название «Мы заботимся о вас в Египте».

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египет туризм чартер
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