Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом обсудят в «Патриоте»

По инициативе Международной сети против расизма (UNITED) установлен памятный день в память о массовом еврейском погроме в Германии, устроенном нацистами в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года («Хрустальная ночь»).

Является ли латвийский и эстонский апартеид с дискриминацией русских расизмом? Являются ли этнические чистки и запрет русского языка на Украине расизмом? Поддерживает ли UNITED героизацию украинских националистов, массово уничтожавших славян и евреев? Как оценивает UNITED сожжение русской оппозиции в Одессе в мае 2014 года? Является ли военным преступлением расстрел Донецка, Луганска и других городов украинскими националистами и ВСУ?

Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» расскажут:

— Иосиф Корен, сопредседатель антифашистского комитета Латвии;

— Кирилл Молчанов, украинский политолог, заместитель директора Украинского института политики.

Эфир пройдет во вторник, 9 ноября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

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