Саакашвили пожаловался на насилие со стороны персонала тюремной больницы в Тбилиси

Тбилиси, 9 ноября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что был избит сотрудниками тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси. Слова политика передает его адвокат Ника Гварамия.

Юридический представитель Саакашвили на брифинге прочел письмо заключенного, в котором тот жаловался на насилие со стороны персонала медучреждения. Адвокат бывшего грузинского лидера отметил, что его подопечный отказывается от лечения в тюремной больнице, игнорирует прием лекарств и продолжает голодовку. Михаил Саакашвили требует, чтобы ему предоставили своего лечащего врача.

«Сотрудники (тюремной больницы. — Прим. ФАН) стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», — пишет бывший президент Грузии.

Тем временем действующий грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Михаила Саакашвили. Президент в очередной раз подчеркнула, что больше «никогда не вернется к этому вопросу».