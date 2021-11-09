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СК закрыл дело против красноярского бизнесмена Быкова о неуплате налогов
Происшествия
СК закрыл дело против красноярского бизнесмена Быкова о неуплате налогов
sobranie.info  /  Законодательное Собрание Красноярского края / Бурмистров А. В

Красноярск, 9 ноября. Следственный комитет прекратил расследование уголовного дела по уклонению от уплаты налогов в отношении бизнесмена Анатолия Быкова.

Решение о прекращении дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) против Быкова было принято после того, как он возместил более 75 млн рублей ущерба.

Напомним, Анатолий Быков руководил в середине 1990-х годов советом директоров Красноярского алюминиевого завода. Суд приговорил бизнесмена к 13 годам лишения свободы за организацию двух убийств.

Следствие установило, что в 1998 году члены одной из банд совершили заказное убийство 48-летнего гражданина по указанию Быкова. Киллеры расстреляли мужчину около его дома.

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