Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции

Москва, 9 ноября. «Связка» России и Казахстана играет незаменимую роль в евразийской интеграции. Идейным вдохновителем последней остается первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

Евразийский процесс представляет собой «мощный инструмент совместного развития» и борьбы с негативными последствиями экономических кризисов, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС — одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства — многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности», — пояснил министр в своей статье для «Российской газеты».

Москва и Нур-Султан стали одними из родоначальников регулярных форумов межрегионального сотрудничества с участием президентов. В сентябре текущего года прошло 17-е по счету заседание такого формата. На таких встречах обсуждаются самые актуальные пути сотрудничества: от цифровой экономики до экологии.

Лавров ранее заявил о заинтересованности России и Казахстана в развитии интеграционных процессов и стратегического партнерства. Министр напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами существуют уже 29 лет.