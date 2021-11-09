Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 08:53
08:39
Политика
Саакашвили пожаловался на насилие со стороны персонала тюремной больницы в Тбилиси
08:35
Происшествия
СК закрыл дело против красноярского бизнесмена Быкова о неуплате налогов
08:34
Политика
Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции
08:31
Общество
Минюст России признал экстремистским фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»
08:24
Политика
Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»
08:19
Общество
Врач Поздняков предупредил о тяжелом проявлении постковидного синдрома у детей
08:17
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание в частном доме в Выборгском районе Петербурга
08:09
Общество
Телеведущий Малоземов: регулярная разморозка продлит жизнь холодильника в полтора раза
08:01
Политика
Лавров: ксенофобия к русскоязычным казахам является результатом давления внешних сил
08:01
Общество
Росавиация утвердила 372 маршрута для субсидирования в 2022 году
Все новости

Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 08:34
Политика
Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции
twitter.com  /  @RusBotschaft

Москва, 9 ноября. «Связка» России и Казахстана играет незаменимую роль в евразийской интеграции. Идейным вдохновителем последней остается первый казахстанский президент Нурсултан Назарбаев.

Евразийский процесс представляет собой «мощный инструмент совместного развития» и борьбы с негативными последствиями экономических кризисов, отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Во многом благодаря своей эффективности ЕАЭС — одна из становых опор создаваемого по инициативе президента России Владимира Путина Большого Евразийского партнерства — многоуровневого интеграционного контура общеконтинентального пространства взаимовыгодного сотрудничества и равной безопасности», — пояснил министр в своей статье для «Российской газеты».

Москва и Нур-Султан стали одними из родоначальников регулярных форумов межрегионального сотрудничества с участием президентов. В сентябре текущего года прошло 17-е по счету заседание такого формата. На таких встречах обсуждаются самые актуальные пути сотрудничества: от цифровой экономики до экологии.

Лавров ранее заявил о заинтересованности России и Казахстана в развитии интеграционных процессов и стратегического партнерства. Министр напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами существуют уже 29 лет.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции
Казахстан россия лавров
Комментировать