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Минюст России признал экстремистским фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 08:35
Общество
Минюст России признал экстремистским фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 9 ноября. Советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» 1973 года внесен в список экстремистских материалов по решению Министерства юстиции России.

Сообщается, что кинокартина носит пропагандистский характер и является псевдодокументальной. Однако при этом она была выпущена Центральной киностудией документальных фильмов. В кино отражена антисионистская идеология, популярная в СССР. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В список экстремистских материалов внесена видеозапись с названием "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", представляющая собой черно-белый фильм продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты..."» — отмечается в документе.

Данное решение вынес Сыктывкарский городской суд в июле текущего года. Фильм стал 5218-материалом, внесенным в перечень. В Советском Союзе в широкий прокат картина не выходила, однако ее цифровые экземпляры есть в интернете.

Недавно российский Минюст предложил лишать водительских прав за три нарушения в год. Соответствующее решение поможет обезопасить дороги.

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