Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»

Вашингтон, 9 ноября. Министерство обороны США не перестает вести отслеживание «передислокации» военнослужащих армии РФ «рядом с границами с Украиной». Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

Американское ведомство обеспокоено «перемещениями» российских военнослужащих, поэтому Москва должна «прояснить свои намерения», считает Кирби.

Ранее Минобороны Украины заявило, что фактов «наращивания войск» РФ у украинских границ не зафиксировано. Также об отсутствии «активности» российских войск возле украинских границ говорил секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение и это никому не угрожает. Российские власти не первый раз отвергают обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили прогресс Киева в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса.