Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 08:53
08:39
Политика
Саакашвили пожаловался на насилие со стороны персонала тюремной больницы в Тбилиси
08:35
Происшествия
СК закрыл дело против красноярского бизнесмена Быкова о неуплате налогов
08:34
Политика
Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции
08:31
Общество
Минюст России признал экстремистским фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»
08:24
Политика
Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»
08:19
Общество
Врач Поздняков предупредил о тяжелом проявлении постковидного синдрома у детей
08:17
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание в частном доме в Выборгском районе Петербурга
08:09
Общество
Телеведущий Малоземов: регулярная разморозка продлит жизнь холодильника в полтора раза
08:01
Политика
Лавров: ксенофобия к русскоязычным казахам является результатом давления внешних сил
08:01
Общество
Росавиация утвердила 372 маршрута для субсидирования в 2022 году
Все новости

Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»
Политика
Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»
wikipedia.org  /  USGS / Public Domain

Вашингтон, 9 ноября. Министерство обороны США не перестает вести отслеживание «передислокации» военнослужащих армии РФ «рядом с границами с Украиной». Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

Американское ведомство обеспокоено «перемещениями» российских военнослужащих, поэтому Москва должна «прояснить свои намерения», считает Кирби.

Ранее Минобороны Украины заявило, что фактов «наращивания войск» РФ у украинских границ не зафиксировано. Также об отсутствии «активности» российских войск возле украинских границ говорил секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение и это никому не угрожает. Российские власти не первый раз отвергают обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили прогресс Киева в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»
украина россия пентагон граница армия
Комментировать