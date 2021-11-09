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Телеведущий Малоземов: регулярная разморозка продлит жизнь холодильника в полтора раза
Общество
Телеведущий Малоземов: регулярная разморозка продлит жизнь холодильника в полтора раза
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Москва, 9 ноября. Холодильникам необходима регулярная разморозка. Иначе срок службы техники значительно сократится, предупредил автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов.

По его словам, следует узнать, если у холодильника система No Frost. Если подобной технологией он не оснащен, то на охладительных элементах будет намерзать «вафля» изо льда и инея. Как отметил Малоземов, это будет мешать работать технике в полную мощь, так как весь мороз будет теплоизолироваться. Это, в свою очередь, приведет к быстрому изнашиванию, передает радио Sputnik.

«То есть он (холодильник. – Прим. ФАН) старается, напрягается, а усилия пропадают впустую, потому что холод просто не достигает воздуха внутри холодильника. Поэтому, как только вы видите, что самые холодные части уже покрыты белым слоем инея, это признак, что пора размораживать», — объяснил эксперт.

Малоземов отметил, что регулярная разморозка защитит холодильник от перегрузок. Это увеличит срок его жизни в полтора раза. Кроме того, для работы холодильник будет тратить меньше электроэнергии, что принесет его владельцу побочный бонус в виде уменьшения счетов.

При разморозке техники стоит соблюдать некоторые правила, в том числе касающиеся продуктов. Так, стоит помнить, что, например, кофейные зерна испортятся при резких перепадах температуры.

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