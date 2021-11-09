Лавров: ксенофобия к русскоязычным казахам является результатом давления внешних сил

Москва, 9 ноября. Нападки на русскоязычных граждан Казахстана на почве национализма часто являются следствием информационного воздействия внешних агрессоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что подобным образом недоброжелатели пытаются ослабить партнерские связи Москвы и Нур-Султана. По словам Лаврова, уровень взаимодействия между Россией и Казахстаном «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры».

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — заявил глава МИД в статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», опубликованной в «Российской газете».

Накануне Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Беседа была приурочена к годовщине подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.