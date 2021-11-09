Росавиация утвердила 372 маршрута для субсидирования в 2022 году

Москва, 9 ноября. Количество субсидированных маршрутов в 2022 году составит 372. Это на 40 процентов больше, чем было утверждено на 1 января 2021 года.

Программа субсидирования региональных авиаперевозок осуществляется в соответствии с постановлением Правительства России от 25 декабря 2013 года. В следующем году на ее реализацию планируется выделить 9,3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это на 21 процент превышает лимиты 2021 года.

Авиаперевозчики приступят к реализации программы с января следующего года. На круглогодичной основе осуществлять перелеты планируют 14 из них, уточнили в пресс-центре Росавиации.

Согласно прогнозам, количество перевезенных по спецтарифу пассажиров в следующем году превысит 3 миллиона человек. Чуть более 60 процентов от указанных провозных емкостей будут осуществлены с использованием отечественных самолетов, произведенных после 2009 года.

Всего Росавиация получила 26 заявлений авиакомпаний. Все они выразили готовность осуществлять в следующем году региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам на общую сумму 32,3 миллиарда рублей.

Российские авиакомпании с 9 ноября возобновили сообщение с девятью странами, перелеты в которые были ограничены из-за COVID-19. В их числе Тунис, Таиланд, Нидерланды и другие направления.