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Более 20 населенных пунктов ЕАО остались без света из-за ледяного дождя
Происшествия
Более 20 населенных пунктов ЕАО остались без света из-за ледяного дождя
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Биробиджан, 9 ноября. Циклон принес в Еврейскую автономную область ледяной дождь и снег. Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе зафиксированы нарушения электроснабжения в 21 населенном пункте.

Согласно информации ГУ МЧС по Еврейской автономной области, 9 ноября ледяной дождь оборвал линии электропередач в Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах. К месту случившегося выехали бригады аварийных служб.

«Ледяной дождь повредил опоры ЛЭП, оставив без света 21 населенный пункт», — говорится в сообщении МЧС.

К работам привлечены десять аварийно-восстановительных бригад, включая свыше 30 человек и 12 единиц техники. Оперативно возобновить подачу электроснабжения удалось в 12 поселках. Работы продолжаются.

Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие дни в Краснодарском крае. Метеорологи предупредили о морозе и снегопаде. Местами прогнозируется видимость до 500 метров, на дорогах появится гололедица.

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ледяной дождь циклон электроснабжение
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