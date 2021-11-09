Лавров: Россия и Казахстан заинтересованы в развитии интеграционных процессов

Москва, 9 ноября. Развитие интеграционных процессов и стратегическое партнерство отвечают долгосрочным интересам России и Казахстана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Дипломатические отношения между Москвой и Нур-Султаном продолжаются уже 29 лет. За это время обе страны предприняли большие шаги по выстраиванию современной модели межгосударственного диалога, отметил глава ведомства в своей статье «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ» для «Российской газеты».

«В основе партнерства наших стран — бережно хранимые традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания», — говорится в материале.

Достижения стран в двусторонних отношениях являются основой для укрепления отношений добрососедства и совместного процветания. Особое внимание глава внешнеполитического ведомства уделил духовной близости россиян и казахстанцев.

Лавров ранее провел переговоры с главой азербайджанского МИД Джейхуном Байрамовым. Стороны обсудили годовщину заключения договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе.