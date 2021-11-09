«Работа.ру»: профессии курьера и охранника россияне сочли самыми простыми

Москва, 9 ноября. Профессии грузчика, курьера и охранника стали самыми простыми по версии большинства россиян. Такое исследование провел сервис «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка).

Около 30% проголосовали за специальности проводника и бортпроводника, более 20% считают, что легко дается труд актера. Данные исследования передает РИА Новости.

«Около 60% россиян назвали самой простой профессию курьера. Половина (50%) опрошенных отметили деятельность охранника, а 48% — грузчика», — отметили специалисты.

Каждый шестой отметил простоту работы маркетолога. Менее 15% считают, что несложными являются профессии спортсмена и дизайнера. Остальные респонденты голосовали за специальности музыканта и строителя. Каждый десятый участник опроса при этом высказал мнение, что каждая работа сложна по-своему.

Обосновали свои мнения россияне несколькими причинами. По словам большинства, существенно облегчает работу отсутствие требований в образовании, а также необязательность «умственной нагрузки».

Аналитики «Работа.ру» провели еще одно исследование. Согласно ему, PHP-разработчик стал одной из самых высокооплачиваемых профессий в Москве.