Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 08:52
08:39
Политика
Саакашвили пожаловался на насилие со стороны персонала тюремной больницы в Тбилиси
08:35
Происшествия
СК закрыл дело против красноярского бизнесмена Быкова о неуплате налогов
08:34
Политика
Лавров назвал «связку» России и Казахстана главным элементом евразийской интеграции
08:31
Общество
Минюст России признал экстремистским фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов»
08:24
Политика
Пентагон призвал Россию объяснить «движения войск у границ Украины»
08:19
Общество
Врач Поздняков предупредил о тяжелом проявлении постковидного синдрома у детей
08:17
Происшествия
Спасатели локализовали возгорание в частном доме в Выборгском районе Петербурга
08:09
Общество
Телеведущий Малоземов: регулярная разморозка продлит жизнь холодильника в полтора раза
08:01
Политика
Лавров: ксенофобия к русскоязычным казахам является результатом давления внешних сил
08:01
Общество
Росавиация утвердила 372 маршрута для субсидирования в 2022 году
Все новости

«Работа.ру»: профессии курьера и охранника россияне сочли самыми простыми

  /   Обновлено: 09 ноября 2021 07:16
Общество
«Работа.ру»: профессии курьера и охранника россияне сочли самыми простыми
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 ноября. Профессии грузчика, курьера и охранника стали самыми простыми по версии большинства россиян. Такое исследование провел сервис «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка).

Около 30% проголосовали за специальности проводника и бортпроводника, более 20% считают, что легко дается труд актера. Данные исследования передает РИА Новости.

«Около 60% россиян назвали самой простой профессию курьера. Половина (50%) опрошенных отметили деятельность охранника, а 48% — грузчика», — отметили специалисты.

Каждый шестой отметил простоту работы маркетолога. Менее 15% считают, что несложными являются профессии спортсмена и дизайнера. Остальные респонденты голосовали за специальности музыканта и строителя. Каждый десятый участник опроса при этом высказал мнение, что каждая работа сложна по-своему.

Обосновали свои мнения россияне несколькими причинами. По словам большинства, существенно облегчает работу отсутствие требований в образовании, а также необязательность «умственной нагрузки».

Аналитики «Работа.ру» провели еще одно исследование. Согласно ему, PHP-разработчик стал одной из самых высокооплачиваемых профессий в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Работа.ру»: профессии курьера и охранника россияне сочли самыми простыми
работа рейтинг самая простая сппециальности
Комментировать