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Экипаж Crew Dragon приводнился в Атлантике у штата Флорида
Технологии
Экипаж Crew Dragon приводнился в Атлантике у штата Флорида
twitter.com  /  @SpaceX

Таллахасси, 9 ноября. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX достиг вод Атлантического океана. За приводнением экипажа наблюдало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Корабль Endeavour сел на воду у штата Флорида в 06:33 по московскому времени 9 ноября. На борту находятся астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур из США, Тома Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Экипаж прибыл на Международную космическую станцию еще в апреле текущего года. Астронавты присоединились к россиянам Олегу Новицкому и Петру Дуброву. Вскоре в космос отправится третий экипаж Crew Dragon.

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС в автоматическом режиме. Экипаж перед возвращением на Землю совершил полный облет космической станции и сделал ее фотографии. Полет до планеты занял восемь часов вместе 6,5 планируемых.

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spacex атлантика crew dragon
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