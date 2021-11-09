Экипаж Crew Dragon приводнился в Атлантике у штата Флорида

Таллахасси, 9 ноября. Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX достиг вод Атлантического океана. За приводнением экипажа наблюдало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Корабль Endeavour сел на воду у штата Флорида в 06:33 по московскому времени 9 ноября. На борту находятся астронавты Шейн Кимброу и Меган Макартур из США, Тома Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосидэ из Японского агентства аэрокосмических исследований.

Экипаж прибыл на Международную космическую станцию еще в апреле текущего года. Астронавты присоединились к россиянам Олегу Новицкому и Петру Дуброву. Вскоре в космос отправится третий экипаж Crew Dragon.

Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС в автоматическом режиме. Экипаж перед возвращением на Землю совершил полный облет космической станции и сделал ее фотографии. Полет до планеты занял восемь часов вместе 6,5 планируемых.