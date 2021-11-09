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Белоруссия отказалась от поставок электроэнергии на Украину
Экономика
Белоруссия отказалась от поставок электроэнергии на Украину
Федеральное агентство новостей

Минск, 9 ноября. Белорусское энергетическое предприятие «Белэнерго» прекращает поставку электричества для Украины. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Согласно данным издания, «Белэнерго» разослало соответствующие уведомления украинским организациям. Авторы указали, что неизвестно, всем ли энергопредприятиям Украины было разослано письмо.

«В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут», — пишет издание.

Депутат Верховной рады в интервью «Экономической правде» Евгений Шевченко заявил, что поставки прервались из-за отсутствия экономической выгоды для Белоруссии. Вырученные от соглашения средства Минску хватит лишь на ремонт электросетей.

Недавно Украина упрекнула Литву в закупке российской электроэнергии. По мнению депутата Рады от «Слуги народа» Максима Бужанского, Вильнюс покупает энергию у Москвы и Минска, однако сам призывает Киев не делать этого.

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