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Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Хабаровском крае
Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся на трассе в Хабаровском крае
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Амурск, 9 ноября. Всего в момент ДТП в салоне автобуса находились водитель и 25 пассажиров. Госпитализация потребовалась одной женщине.

Авария произошла в 11:25 по местному времени (04:25 по Москве) на пятом километре трассы Амурск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус ПАЗ двигался из села Вознесеновское в сторону Амурска.

«Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — уточнили в краевом управлении МЧС России.

Люди покинули салон автобуса самостоятельно. Многие из них уехали с места ДТП попутным транспортом. В больницу за помощью обратились шесть человек, включая ребенка. Одна женщина была доставлена в ЦРБ города Амурска.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего. Одной из причин аварии могли стать неблагоприятные погодные условия.

Еще одно ДТП с участием автобуса ранее произошло в Красноярском крае. Транспортное средство, в салоне которого находились семеро пассажиров, съехало в кювет.

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