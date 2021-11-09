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Олег Кожемяко: экипаж севшего на мель у Находки контейнеровоза находится в безопасности
Происшествия
Олег Кожемяко: экипаж севшего на мель у Находки контейнеровоза находится в безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Находка, 9 ноября. Жизни экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у берегов Находки, ничего не угрожает. Такое заявление сделал губернатор Приморского края Олег Кожемяко на своей странице в соцсети.

По словам главы региона, «спасение экипажа станет возможно, как только стихнет волнение моря». Кожемяко отметил, что ситуация находится под контролем сотрудников экстренных служб, которые уже проводят спасательную операцию.

«Экипаж в безопасности. Опасных грузов в контейнерах нет. Держим на контроле спасательную операцию у берегов Находки. Сейчас выдвигаемся на место. Повреждений топливных танков не зафиксировано, разлива топлива не наблюдается», — заявил губернатор Приморья.

Rise Shine подошел к берегам Приморского края под флагом Панамы, после чего сел на мель. На борту находятся 14 членов экипажа. Среди всех присутствующих на морском судне нет граждан России.

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