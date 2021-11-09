ПФР разъяснил принцип начисления пенсий для живущих в СНГ россиян

Москва, 9 ноября. Россия заключила международные соглашения в области пенсионного обеспечения со странами СНГ. Как выплачиваются пенсии гражданам РФ, проживающих на этих территориях, рассказали в ПФР.

Отдельные двусторонние соглашения были заключены с Молдавией, Грузией и Литвой. Согласно их нормам, пенсии выплачиваются за счет государства, на территории которого живет россиянин, пишет РИА Новости.

«При этом учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории всех договаривающихся сторон», — объяснили в Пенсионном фонде.

Действуют договоры с Эстонией, Испанией, Белоруссией, Болгарией, Латвией, Израилем, Сербией и Венгрией. Согласно правилам, предусмотрено распределение расходов на пенсии в зависимости от величины прав, полученных в этих государствах.

Отдельный документ принят с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. За стаж, который получен после вступления соглашения в силу, пенсия начисляется страной-членом ЕАЭС. Чтобы получить страховую выплату, граждане должны обратиться в компетентный орган государства, где он живет.

Иностранным гражданам с истекшим сроком и аннулированным видом на жительство в РФ будут выплачивать пенсии до получения новых документов. С 2023 года правила могут измениться. В следующем году в новый реестр будут поступать данные о населении, которым предусмотрены выплаты.