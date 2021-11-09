Овечкин догнал Халла и поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Вашингтон, 9 ноября. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поразил ворота «Баффало» и сравнялся с американцем Бреттом Халлом в списке лучших снайперов НХЛ. Россиянин поднялся на четвертую строчку в таблице рекордсменов (741 шайба).

Александр Овечкин в минувшем матче также записал на свой счет две голевые передачи. В нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» набрал 21 балл (11 голов + 10 передач) за 12 матчей. Во время игры против «Баффало» российский хоккеист также отдал свою 600-ю голевую передачу в карьере.

В составе «Вашингтона» результативными действиями отметились и другие соотечественники Овечкина. Так, форвард Евгений Кузнецов сделал ассистентский хет-трик, а один пас на свой счет записал Дмитрий Орлов.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ лидерство сохраняет Уэйн Гретцки с 894 голами. После него расположились Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766). На счету Овечкина и Халла по 741-й заброшенной шайбе.

В недавнем выездном матче против «Флориды» Александр Овечкин также забросил одну шайбу и сделал ассистентский дубль. Матч, прошедший 5 ноября, завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев.