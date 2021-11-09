Капитан севшего на мель у берегов Приморья контейнеровоза сообщил об угрозе для экипажа

Находка, 9 ноября. Жизням экипажа контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель и переломился пополам у берегов Находки, угрожает опасность. Слова капитана судна привели в региональном ГУ МЧС.

На данный момент на место ЧП направлены отряды спасателей. В воздух вскоре поднимется вертолет МИ-8.

«В аэропорт "Озерные ключи" убыли спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю», — следует из сообщения.

Контейнеровоз причалил к берегам Приморья под флагом Республики Панама. На борту находятся 14 членов экипажа, в числе которых нет граждан России.