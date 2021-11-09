Авторы портала Ogorod дали советы по подготовке дачного дома к зиме

Москва, 9 ноября. Некоторые граждане хотят остаться в дачных домах на весь зимний период. Как безопасно и комфортно жить в загородном доме, рассказали авторы портала Ogorod.ru.

Если дачный дом не предназначен для зимнего пребывания, то стоит позаботиться о сохранении тепла заранее. Перед проведением каких-либо работ нужно сделать тепловизионное обследование жилища. Холодные стены следует обшить изнутри базальтовой ватой и закрыть гипсокартоном.

Для утепления холодного пола подойдет шерстяной ковер или ковролин. Если в доме старые окна, то следует их заменить. Можно повесить на них плотные гардины, которые будут препятствовать потере тепла.

Летом следует заготовить достаточно дров для камина или печки. Если дома негазифицированные, можно воспользоваться обогревателями. Предварительно нужно проверить состояние электропроводки.

Некоторые граждане не собираются проводить всю зиму на даче. И загородные дома становятся мишенью для домушников. Чтобы защитить жилище от незваных гостей, можно установить уличные видеокамеры с автоматической отправкой сигнала тревоги.