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Спасатели приступили к вызволению экипажа с панамского Rise Shine у берегов Приморья
Происшествия
Спасатели приступили к вызволению экипажа с панамского Rise Shine у берегов Приморья
wikipedia.org  /  «Mike» Michael L. Baird / CC BY 2.0

Находка, 9 ноября. Спасательная операция началась у берегов Находки, где встал на мель и переломился пополам контейнеровоз Rise Shine. Судно причалило к берегам под флагом Панамы, сообщил руководитель аварийно-спасательного подразделения приморского порта.

Rise Shine вез на борту контейнеры с неизвестным содержимым. По данным из открытых источников, длина судна составляет 101 метр, ширина — 19 метров.

Информации о пострадавших не поступало. Все детали и обстоятельства аварии предстоит установить, передает ТАСС.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель в районе мыса Козина Японского моря. На борту находится 14 членов экипажа, среди которых нет россиян.

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приморье находка контейнеровоз rise shine
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