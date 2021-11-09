Спасатели приступили к вызволению экипажа с панамского Rise Shine у берегов Приморья

Находка, 9 ноября. Спасательная операция началась у берегов Находки, где встал на мель и переломился пополам контейнеровоз Rise Shine. Судно причалило к берегам под флагом Панамы, сообщил руководитель аварийно-спасательного подразделения приморского порта.

Rise Shine вез на борту контейнеры с неизвестным содержимым. По данным из открытых источников, длина судна составляет 101 метр, ширина — 19 метров.

Информации о пострадавших не поступало. Все детали и обстоятельства аварии предстоит установить, передает ТАСС.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель в районе мыса Козина Японского моря. На борту находится 14 членов экипажа, среди которых нет россиян.