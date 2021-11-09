Республиканцы предложили ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG

Вашингтон, 9 ноября. Следует ввести санкции против оператора российского проекта «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG. С такой инициативой выступили сенаторы от Республиканской партии США.

Законодатели предложили эту идею еще на прошлой неделе, говорится на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США. Республиканцы инициировали внесение поправок к оборонному бюджету США на 2022 финансовый год.

Мировое сообщество условно разделилось на два лагеря. США, Украина, Польша и другие страны выступают против реализации «СП-2» и пытаются этому всячески помешать. Пока противники проекта строили козни, Россия несмотря ни на что достроила газопровод и подготовила его к запуску. Теперь Nord Stream 2 AG необходимо пройти сертификацию.

Глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе фонда Фридриха Эберта, социолог Райнхард Крумм ранее заявил, что «СП-2» необходим всей Европе. Он указал на проблему дефицита газа во всем Евросоюзе.