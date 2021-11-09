Нутрициолог Ковиненко посоветовала есть больше клетчатки при выпадении волос

Москва, 9 ноября. Выпадение волос вызывает дискомфорт в повседневной жизни. Что стоит проверить, и как бороться с этой напастью, рассказала нутрициолог Ольга Ковиненко.

Чаще всего выпадение волос происходит из-за железодефицитной анемии. Она развивается на фоне хронических заболеваний или проблем с желудочно-кишечным трактом. Рекомендуется проверить состояние витаминов B12 и B9, ферритина, гемоглобина, трансферрина, сывороточного железа и общего белка, пишет РИА Новости.

«Следует обратить внимание и на состояние цинка и витамина D», — добавила Ковиненко.

Чтобы справиться с выпадением волос, нутрициолог советует соблюдать режим сна и отдыха, пить достаточно чистой воды. В рацион следует включить много клетчатки и продуктов с гемовым железом, Омега-3, цинком и йодом.

Волосам осенью требуется больше витаминов, но начинать их прием без рекомендации врача не стоит. Чтобы наладить правильную среду для роста волос, нужно каждый день пить овощные соки. Не лишним будет включение витамина D в рацион.