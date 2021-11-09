РКН может запретить онлайн-показ фильмов и сериалов с сексуальными отклонениями

Москва, 9 ноября. Онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показывать фильмы и сериалы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и девиации.

Понятие сексуальных девиаций включает в себя педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Соответствующую инициативу в настоящее время обсуждают в Роскомнадзоре (РКН). Она уже рассматривалась на заседании Общественного совета при ведомстве.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона», — передает газета «Ведомости».

Указанные статьи определяют обязанности владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей. Их могут дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Вместе с этим обсуждается вопрос о включении в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрета на показ или описание таких отношений.

ООО «Муз ТВ Операционная компания» ранее стало фигурантом уголовного дела о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди молодежи посредством СМИ. Телеканалу может грозить штраф в 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.