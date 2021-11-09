Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 ноября 05:50
05:33
Происшествия
Капитан севшего на мель у берегов Приморья контейнеровоза сообщил об угрозе для экипажа
05:15
Общество
Авторы портала Ogorod дали советы по подготовке дачного дома к зиме
05:06
Происшествия
Спасатели приступили к вызволению экипажа с панамского Rise Shine у берегов Приморья
05:00
Экономика
Республиканцы предложили ввести санкции в отношении Nord Stream 2 AG
04:58
Общество
Нутрициолог Ковиненко посоветовала есть больше клетчатки при выпадении волос
04:57
Общество
РКН может запретить онлайн-показ фильмов и сериалов с сексуальными отклонениями
04:34
Общество
Перевозчики могут вернуть россиянам деньги за сгоревшие из-за COVID-19 билеты
04:23
Общество
Инженер Атаманов: аэротакси Hover могут появиться в странах Ближнего Востока к 2030 году
04:22
Происшествия
Контейнеровоз Rise Shine переломился пополам вблизи берегов Находки
04:07
Политика
Депутат Рады Кива посоветовал Зеленскому обратиться за помощью к Путину
Все новости

РКН может запретить онлайн-показ фильмов и сериалов с сексуальными отклонениями
Общество
РКН может запретить онлайн-показ фильмов и сериалов с сексуальными отклонениями
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Москва, 9 ноября. Онлайн-кинотеатрам в России могут запретить показывать фильмы и сериалы, в которых демонстрируются нетрадиционные сексуальные отношения и девиации.

Понятие сексуальных девиаций включает в себя педофилию, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Соответствующую инициативу в настоящее время обсуждают в Роскомнадзоре (РКН). Она уже рассматривалась на заседании Общественного совета при ведомстве.

«Одна из инициатив предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона», — передает газета «Ведомости».

Указанные статьи определяют обязанности владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей. Их могут дополнить «запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Вместе с этим обсуждается вопрос о включении в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрета на показ или описание таких отношений.

ООО «Муз ТВ Операционная компания» ранее стало фигурантом уголовного дела о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди молодежи посредством СМИ. Телеканалу может грозить штраф в 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Вернуться назад

Все новости / Общество / РКН может запретить онлайн-показ фильмов и сериалов с сексуальными отклонениями
кино роскомнадзор секс ркн
Комментировать