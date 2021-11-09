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Перевозчики могут вернуть россиянам деньги за сгоревшие из-за COVID-19 билеты
Общество
Перевозчики могут вернуть россиянам деньги за сгоревшие из-за COVID-19 билеты
pixabay.com/PD

Москва, 9 ноября. Семейный отдых многих россиян оказался испорчен из-за новых COVID-ограничений. В связи с этим Минтранс России может рекомендовать перевозчикам вернуть туристам деньги.

Автором соответствующей инициативы выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП). Речь идет о невозвратных билетах для детей и сопровождающих их лиц, передают «Известия».

«Из-за принятия новых ограничений сложилась непростая ситуация с посещением образовательных и культурных мероприятий детьми в составе организованных групп. Все мероприятия отменились или были перенесены», — пояснил председатель ООП и член Общественной палаты РФ Илья Зотов.

Общественник напомнил, что невозвратные тарифы запрещают обменивать билеты на другие даты или возвращать за них деньги. Реализация предложенной инициативы позволит родителям с детьми отсрочить свой отдых на более благоприятное время.

Новые COVID-ограничения действовали с 30 октября по 7 ноября, они предусматривали введение нерабочих дней в России. Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее оценил эффективность принятых мер.

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туризм минтранс рф нерабочие дни
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