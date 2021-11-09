Инженер Атаманов: аэротакси Hover могут появиться в странах Ближнего Востока к 2030 году

Санкт-Петербург, 9 ноября. Компания, занимающаяся разработкой дронов-такси Hover, ведет переговоры с иностранными партнерами насчет поставок аппаратов. Об этом рассказал гендиректор фирмы Александр Атаманов.

Первым делом компания планирует организовать производство Hover в России и странах СНГ. Уже к 2025 году заводы появятся в Москве, Казани, Уфе и Красноярске, а еще через пять лет — в странах Ближнего Востока, передает ТАСС.

«Отдельно мы ведем переговоры с иностранными партнерами — из Малайзии, Индонезии и Европы. Сперва мы хотим открыть производство в России и СНГ. Потом на горизонте 2030 года мы намерены расширить производство на другие регионы — на Ближний Восток, потом Азию. На Ближнем Востоке это Эмираты, Оман, Катар, Саудовская Аравия. Переговоры с ними уже ведем», — заявил Атаманов в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».

Ранее разработчик назвал стоимость поездки на аэротакси за один километр в Москве. Изначальную цену в 20 рублей из-за инфляции пришлось увеличить до 200 рублей.