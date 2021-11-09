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Контейнеровоз Rise Shine переломился пополам вблизи берегов Находки
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Контейнеровоз Rise Shine переломился пополам вблизи берегов Находки
wikipedia.org  /  Eduard47 / CC BY-SA 4.0

Находка, 9 ноября. Контейнеровоз Rise Shine сел на мель и переломился на две части на юге Приморья. О происшествии сообщил руководитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Специалисты в настоящее время решают вопрос об эвакуации членов экипажа. О пострадавших в результате происшествия информация не поступала.

«Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа», — передает агентство ТАСС.

Минобороны России ранее показало кадры спасения панамского контейнеровоза от пиратов в Гвинейском заливе. Предотвратить происшествие удалось российским морякам с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

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приморье находка контейнеровоз
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