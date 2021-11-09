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Депутат Рады Кива посоветовал Зеленскому обратиться за помощью к Путину
Политика
Депутат Рады Кива посоветовал Зеленскому обратиться за помощью к Путину
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 9 ноября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы удержать власть, следует обратиться за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Зеленский допустил целый ряд ошибок и преступлений, которые в итоге приведут его к «фатальному страху и падению». В первую очередь украинскому лидеру не следовало увольнять бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Теперь офицер сосредоточил вокруг себя противников Зеленского, с которыми добьется отстранения президента.

«Шанс Зеленского сегодня в Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины», — написал Кива на своей странице в Facebook.

Украинские власти ранее возбудили уголовное дело по обвинению Ильи Кивы в госизмене. Причиной стало видео, на котором депутат поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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