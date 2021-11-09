Поездка на аэротакси в Москве может составить около 200 рублей за километр

Москва, 9 ноября. Запустить полеты аэротакси над Москвой планируется в 2023–2025 годах. Тариф поездки на таком виде транспорта может составить около 200 рублей за километр.

Разработкой дронов-такси занимается компания Hover. Работы в этом направлении стартовали в 2019 году. Тогда производителю удалось привлечь 3 миллионов долларов, а уже в декабре 2020 года стартап оценили в 30 миллионов долларов. В число инвесторов входят предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures и другие.

Изначально Hover планировал установить тариф в размере 20 рублей за километр. Такая низкая стоимость объяснялась отсутствием водителя и быстрой перевозкой.

«Например, от Кремля до "Москвы-Сити" можно будет добраться не более чем за 20 минут», — отметил генеральный директор компании Александр Атаманов в беседе с ТАСС.

Однако позднее было принято решение поднять стоимость полетов до 200 рублей за километр. Это связано с быстрорастущей инфляцией, заключил Атаманов.

Российских водителей такси в будущем может ждать повышение ответственности за нарушение правил дорожного движения. Инициаторами соответствующего предложения выступили петербургские депутаты.