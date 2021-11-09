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ТАСС: межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в 2022 году запустят пять раз
Армия
ТАСС: межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в 2022 году запустят пять раз
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 ноября. Минобороны России планирует пять раз запустить межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» в 2022 году. Об этом рассказал осведомленный информатор.

Источник сообщает, что в 2021 году планировалось провести всего два испытательных запуска боеприпаса, но будет один. Если летно-конструкторские испытания пройдут успешно — ракеты поступят на боевое дежурство в состав командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок, пишет ТАСС.

«В рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) на текущий год в декабре запланирован один пуск. В 2022 году в рамках ЛКИ и государственных испытаний планируется выполнить пять пусков», — сообщил информатор.

Ранее политолог Яков Кедми заявил, что ракеты «Сармат» представляют серьезную опасность для противоракетной обороны Соединенных Штатов. Главной их особенностью он назвал технологию «орбитальной бомбардировки».

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