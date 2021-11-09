Египет стал лидером среди направлений для новогоднего туризма у россиян

Москва, 9 ноября. Российские туристы предпочитают путешествовать на Новый год в Египет и Турцию. Такие результаты опроса представили туроператоры.

Абсолютным лидером среди всех направлений оказался Египет. На его долю приходится 35% от всех новогодних бронирований россиян. Вторую строчку разделили Турция и ОАЭ, которые набрали по 20%, рассказали в Tez Tour.

Похожие предпочтения оказались у клиентов «Интуриста» и Tui Россия. Первое место досталось Египту. Следом идут туры в Анталью, Стамбул и Каппадокию. Менее востребованными оказались путешествия в ОАЭ, Доминиканскую Республику и на Кубу, пишут «Известия».

«Темпы бронирования туров по РФ сейчас отстают примерно на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом произошло перераспределение спроса: например, желающих встретить Новый год в Санкт-Петербург стало больше на 33%», — добавили в «Интуристе».

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова перечислила самые популярные направления для путешествий в праздники у россиян. Так граждане РФ предпочитают ездить на Новый год на Кубу, в Турцию, Крым или на Мальдивы.