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Экономист Переславский объяснил самый выгодный способ досрочного погашения кредита
Экономика
Экономист Переславский объяснил самый выгодный способ досрочного погашения кредита
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 ноября. Далеко не все банки соглашаются на возможность досрочного погашения кредита. Об этом предупредил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Все нюансы прописываются в договоре, поэтому нужно заранее обсудить варианты быстрого погашения долга. Если вопрос удалось урегулировать, то необходимо выбрать подходящий способ выплаты средств — с сокращением минимального платежа или срока кредита, передает «Прайм».

«Если же целью является платить каждый месяц чуть меньше, то можно спокойно направлять досрочный платеж на сокращение платежа. Долговая нагрузка на карман клиента сократится, но выгода от такого погашения будет значительно меньше», — пояснил экономист.

Выгоднее всего как можно больше сокращать срок кредита. В таком случае банк пересчитает процент. Ежемесячный платеж останется прежним, а вот общая сумма переплаты существенно сократится.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев ранее перечислил плюсы и минусы ипотеки. Арендованное жилье обходится гораздо дешевле, чем свое.

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