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Три ребенка погибли при пожаре в детском отделении больницы в центре Индии
Происшествия
Три ребенка погибли при пожаре в детском отделении больницы в центре Индии
wikipedia.org  /  Suvidhagp / CC BY-SA 4.0

Бхопал, 9 ноября. Минимум три человека стали жертвами пожара, который возник в больнице города Бхопал в центральном штате Мадхья-Прадеш (Индия). Такую информацию привела газета Hindustan Times со ссылкой на главного министра штата Шивраджа Сингха Чоухана.

Огнем было объято детское отделение медучреждения. Спасатели смогли локализовать пожар и все еще продолжают тушение больницы. Несмотря на это, трех детей спасти не удалось.

Министр Чоухана выразил соболезнования семьям погибших постояльцев больницы. Чиновник отметил, что властям штата поручено провести подробное расследование трагедии.

На днях минимум 42 жителя Индии погибли после отравления поддельным алкоголем. Летальные случаи зафиксированы в четырех округах штата Бихар, где продажа спиртных напитков запрещена на законодательном уровне.

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